35-Jähriger bestreitet Tat vor Gericht : Mann aus Meckenheim soll 16-Jährigen mit Glasaschenbecher attackiert haben

Meckenheim/Rheinbach Ein 35-jähriger Meckenheimer steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Rheinbach. Er soll den 16-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin bei einem Streit mit einem Glasaschenbecher attackiert haben.

Eine nächtliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und dem 35-jährigen Lebensgefährten seiner Mutter endete im September 2021 mit schweren Kopfverletzungen beim Jugendlichen. Der Mann soll dem 16-Jährigen einen Glasaschenbecher so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass der Jugendliche stark blutende Wunden davontrug, die genäht werden mussten und sichtbare Narben hinterlassen haben. Dem 35-jährigen Meckenheimer brachte dies die Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Am Dienstag saß er deshalb auf der Anklagebank des Strafgerichts am Rheinbacher Amtsgericht. Zu einem Urteil kam es jedoch nicht. Der 16-Jährige war nicht zur Verhandlung erschienen, aber auf dessen Aussage als Geschädigter könne nicht verzichtet werden, so der Strafrichter.