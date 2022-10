Prozess vor dem Bonner Landgericht : Meckenheimer soll auf den eigenen Vater eingestochen haben

Nach Urteil des BGH : Prozess um Hotelbrand in Bonn wird neu aufgerollt Am 10. Juni 2019 brannte es in dem gerade neu eröffneten Motel One an der Berliner Freiheit. Der Fall wird nun erneut vor dem Bonner Landgericht verhandelt, weil der Bundesgerichtshof das alte Urteil kassiert hat.