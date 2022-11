Größte Investition der Stadtgeschichte : Trotz explodierter Kosten: Meckenheimer Stadtrat stimmt für Schulneubau

Meckenheim Die Politik hat entschieden: Meckenheim nimmt Mehrkosten von rund 50 Millionen Euro in Kauf, um das städtische Bildungsangebot auszubauen. Warum die Fraktionen in Kauf nehmen, dass 30 Jahre Schulden getilgt werden müssen.

Trotz explodierender Baukosten hält die Stadt Meckenheim am Neubau der Geschwister-Scholl-Hauptschule und des Konrad-Adenauer-Gymnasiums fest: Einstimmig ist der Stadtrat der Empfehlung der Verwaltung gefolgt, die zuletzt auf Eis gelegte Ausschreibung des Mammutprojekts wieder aufzunehmen. 141,3 Millionen Euro werden dafür aktuell veranschlagt , rund 50 Millionen mehr als ursprünglich geplant.

„Das ist mit Sicherheit die größte Investition in der Geschichte der Stadt Meckenheim, aber es ist ein klares Bekenntnis in den Bildungsstandort und damit die richtige Entscheidung“, erklärte Joachim Kühlwetter (CDU) im Vorfeld der Abstimmung. Rebecca Stümper (Bündnis 90/Die Grünen) wollte die Kosten ebenfalls nicht kleinreden (“die werden uns einiges Kopfzerbrechen bereiten“), aber zeitgemäße Bildung und Nachhaltigkeit ließen sich nun mal nur mit einem Neubau vereinen.

Sanierung im Bestand „nicht zumutbar“

„Wir waren auch erschrocken über die Summe“, gestand Klaus-Jürgen Pusch (BfM), aber als familienfreundliche Kommune müsse Meckenheim diesen Weg gehen. Davon zeigte sich auch Stefan Pohl (SPD) überzeugt: „Eine Sanierung ist aus unserer Sicht keine Alternative.“ Erstens wisse man nicht, was dabei am Ende auf die Kommune zukomme, merkte Pohl an und verwies auf Millionengräber wie die Bonner Beethovenhalle. Zweitens sei es für die Kinder, die dort lernen sollen, „eine Zumutung, über Jahre auf einer Baustelle zu leben.“