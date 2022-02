Hilfe für die Ukraine : Meckenheimer starten Hilfstransport

Krieg in der Ukraine : Ukraine lehnt Verhandlungen in Belarus mit Russland ab Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Verhandlungen in Belarus mit Russland abgelehnt. Er sei aufgeschlossen für Verhandlungen, doch nicht in Minsk. Das Land beteilige sich an Kampfhandlungen gegen die Ukraine. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.