Karneval und Corona : Meckenheimer Vereine sagen Karnevalssitzungen ab

Meckenheim Prinzengarde und Stadtsoldaten verzichten auf Saalveranstaltungen. Künstler sollen ihr Geld erhalten.

Schweren Herzens, so die Mitteilung, hat sich auch die Prinzengarde entschieden, auf den Sitzungskarneval zu verzichten. In der Session 2021/22 entfallen damit die „Statt“-Sitzung und die Mädchensitzung. Bereits gekaufte Karten verlieren ihre Gültigkeit und sind nicht auf das Folgejahr übertragbar. Die Rückabwicklung erfolgt über die jeweiligen Vorverkaufsstellen. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit aller stehe an erster Stelle, so der Verein.