Regionalforstamt zieht Bilanz Meckenheimer Wald erholt sich langsam – auch dank vieler Baumspenden

Der Wald im Meckenheimer Stadtgebiet erholt sich – allerdings nur langsam. „Ich möchte keine schlechte Stimmung verbreiten, sondern berichten, wie wir mit der Situation umgehen“, leitete Jörg Fillmann vom Forstbetrieb Wald und Holz NRW bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Umwelt seinen Bericht ein. Fillmann betreut als Fachgebietsleiter im Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft sowohl Flächen in kommunalem als auch in privatem Eigentum. In Begleitung von Stadtförsterin Janine Tölle skizzierte er, wie es dem örtlichen Wald seit dem letzten ausführlichen Bericht im Jahr 2020 ergangen ist.