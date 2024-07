Karussells und Lebkuchenherzen Meckenheimer wünschen sich ihre Kirmes zurück

In Rheinbach haben sich im Mai die großen Fahrgeschäfte gedreht, die Kleinkirmes in der Bornheimer Kernstadt wurde durch bürgerschaftliches Engagement gerettet. In Alfter und Swisttal stehen in diesem Jahr noch diverse Kirmestermine in den Veranstaltungskalendern. Auch viele Meckenheimer sehnen sich nach solchen Festen – das vor Ort Gebotene reicht offenkundig nicht aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen.