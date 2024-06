Ehrenamtliche Tierhelferin Meckenheimerin pflegt verletzte und kranke Igel gesund

Wenn in der Nachbarschaft ein Rasenmäher brummt, würde sich Ursula Buchbender am liebsten die Ohren zuhalten. Die 67-jährige Heilpraktikerin aus Meckenheim ist nicht lärmempfindlich, sie hat ein Herz für Tiere – besonders für Igel. Die stacheligen Vierbeiner leben in vielen Gärten gefährlich.