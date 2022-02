Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung : Gleich mehrere Polizeieinsätze am Montag in Meckenheim

Gleich mehrere Polizeieinsätze am Montag in Meckenheim

Mehrfach war die Polizei am Montag in Meckenheim vor Ort. Foto: DPA (Symbolfoto)

Meckenheim Gleich mehrfach war die Polizei am Montag in Meckenheim im Einsatz. Laut einem Sprecher hatten die Einsätze miteinander zu tun. Darum ging es.

Mehrere Polizeieinsätze, die in einem Zusammenhang stehen, hat es am Montag in Meckenheim-Ort und Merl gegeben. Wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, sei es zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Familien gekommen. Ermittelt werde unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.