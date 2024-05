Durchtrenntes Glasfaserkabel Hunderte Merler haben seit Wochen keinen TV-Kabelempfang

Langeweile macht sich breit in Neu-Merl: In Mehrfamilienhäusern am Zypressenweg und am Zedernweg ist das Kabelfernsehen ausgefallen. Und das schon seit 9. Mai, berichten Peter und Anneliese Richter. Das Rentnerpaar lebt seit 2005 in einer der ehemaligen Angestelltenwohnungen der Versicherungsgesellschaft Deutscher Herold. So wie ihre Nachbarn beziehen die beiden ihr Fernsehen im Rahmen eines Sammelvertrags, der über die Mietnebenkosten abgerechnet wird – eine Regelung, die der Gesetzgeber nur noch bis zur Jahresmitte duldet (siehe Infokasten).