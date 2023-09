Neue pastorale Einheiten Wachtberger Pfarrer Michael Maxeiner ist nun auch für Meckenheim zuständig

Aufgewachsen in einer nach eigener Aussage in einer „normal katholischen“ Familie mit zwei Geschwistern in Ransbach-Baumbach, dachte er schon in der Jugendzeit ans Priesteramt. „Geprägt hat mich, dass in meiner Gemeinde gleich vier junge Männer in kurzer Zeit zum Priester geweiht wurde. Da habe ich mich gefragt, was Gott von mir will“, so Maxeiner. Er studierte dann Theologie in Bonn und Freiburg, wurde 2009 zum Priester geweiht und anschließend als Kaplan eingesetzt. 2019 wurde er leitender Pfarrer in Wachtberg.