Schrumpfende Kirchengemeinden Millioneninvestition: Stadt Meckenheim kauft die Christuskirche

Wie geht es mit der Christuskirche und der „Arche“ in Meckenheim weiter? Diese Frage beschäftigt die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde, seit das Presbyterium im Oktober 2021 schweren Herzens beschlossen hatte, beide Gemeindezentren aufzugeben. Am Sonntagnachmittag rief das Presbyterium jetzt zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung. Denn es gibt Neuigkeiten, zumindest was die Christuskirche angeht. Die vorgestellte Lösung spaltet die Gemüter, wenngleich sie wohl positive Auswirkungen auf die gesamte Stadt haben wird.„Das ist der richtige Weg, so schmerzhaft er auch ist“, zeigte sich Kirchbaumeister Michael Blum überzeugt. Als Mitglied des Presbyteriums begleitet er die Verhandlungen zur Zukunft von Christuskirche und Arche von Anfang an. An ihm lag es auch, den etwa 100 anwesenden Gemeindemitgliedern den aktuellen Stand der Dinge zu vermitteln.