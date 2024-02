Missbrauch in der evangelischen Kirche So viele Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch gibt es in Bonn und der Region

Was da vor gut einer Woche präsentiert wurde, hat die evangelische Kirche bis in Mark erschüttert. Die Rede ist von der „ForuM“-Studie zum sexuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Kirche und ihrer Diakonie. Von mindestens 1259 Beschuldigten und 2225 Fällen ist die Rede – wobei dies wohl nur „die Spitze der Spitze des Eisbergs“ sei, wie es bei der Vorstellung der Studie hieß (siehe Info-Kasten). Und was bedeutet das für die Region? Nachfragen bei den Verantwortlichen.