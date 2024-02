Verkehrswende So reagiert die Politik in Meckenheim auf das neue Mobilitätskonzept

Deutlich wurde auch, dass die Verantwortlichen des Konzepts den Blick bei manchen Aspekten stärker als die Kommunalpolitik in die Zukunft richten. So wunderten sich etwa Brigitte Kuchta (SPD) und Christian Dickmann (CDU) über Aussagen in den Unterlagen, die auf Vermeidung von Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern abzielen. In Meckenheim gebe es solche Probleme nicht, so die Einschätzung der Ratsmitglieder. Peter Gwisada (VIA) erklärte daraufhin: „Wir haben die Aufgabe, perspektivisch zu denken.“ In vielen Städten würden schon jetzt mehr als 50 Prozent aller Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern stattfinden, und der Anteil steige.