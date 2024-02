Verdacht auf Brandstiftung Müllcontainer am Meckenheimer Schulcampus standen in Flammen

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren die Polizei sowie Einsatzkräfte des Löschzugs Meckenheim der Freiwilligen Feuerwehr gegen 2.35 Uhr zum Schulzentrum an der Königsberger Straße ausgerückt. Dort standen nach Angaben von Feuerwehrsprecher Jens Hapke mehrere Müllcontainer in Flammen. Diese wurden von den Wehrleuten gelöscht.