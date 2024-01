Nach der Flut von 2021 Meckenheim nimmt Sporthallen in der Altstadt wieder in Betrieb

Zweieinhalb Jahre ihrer Grundschulzeit mussten die Kinder, die sich am Donnerstag in der großen Turnhalle an der Meckenheimer Schützenstraße eingefunden hatten, auf eine echte Turnhalle verzichten. Sie besuchen die vierten Klassen der evangelischen und der katholischen Grundschule (EGS und KGS) und sind froh, dass sie endlich wieder alle Turnhallen für den Sportunterricht nutzen können. Die älteren Kinder kennen die Hallen immerhin noch von vor der Flutkatastrophe – anders als die heutigen Drittklässler, die 2021 erst eingeschult wurden. Für sie ist die Wiedereröffnung nach langer Sanierung eine völlig neue Erfahrung.