Obstbauer berichtet Nachtfrost sorgt für teils große Ernteausfälle in der Region

Schuld an der Misere sind die beiden kalten Nächte mit Temperaturen von bis zu minus vier Grad. Ernteeinbußen in dieser Dimension habe er zuletzt im Jahr 2017 erlebt, so Felten. Trotzdem möchte er „noch nicht den Teufel an die Wand malen“. Für eine gute Ernte reiche es, wenn fünf bis zehn Prozent aller ursprünglichen Blüten einen akzeptablen Ertrag brächten.