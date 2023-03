Großes Neubaugebiet Wo in Meckenheim neuer Wohnraum geschaffen wird

Die Fläche ist bereits gerodet. In den nächsten Tagen können die Arbeiten an den Baustraßen und am Kanal beginnen. Es geht um das Baugebiet Weinberger Gärten am Stadtrand von Meckenheim. Das 5,1 Hektar große Areal in Form eines Dreiecks wird begrenzt von der Gudenauer Allee, der Bonner Straße und der Straße Auf dem Stephansberg.