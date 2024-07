Neue Cocktailbar Wo man im beschaulichen Meckenheim-Merl Cocktails trinken kann

Am Randes des Gewerbestreifens auf dem Merler Steinbüchel, in direkter Nachbarschaft zu einer Tankstelle und einem Fastfood-Restaurant, gehen seit wenigen Wochen Piña Coladas und Mojitos über die Theke: Mit der „Palm’s Cocktail Bar and More“ ist der beschauliche Meckenheimer Ortsteil, der größtenteils von Einfamilienhäusern geprägt ist, um ein gastronomisches Angebot reicher – und Inhaber Besnik Mulaj hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt.