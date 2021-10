Bottin übernimmt Theodor-Heuss-Realschule : Neuer Schulleiter setzt auf Mint-Fächer in Meckenheim

Lenkt fortan die Geschicke an der Meckenheimer Theodor-Heuss-Realschule: Thorsten Bottin. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Thorsten Bottin arbeitet sich an Theodor-Heuss-Realschule ein. Stärken will er die naturwissenschaftliche Ausrichtung der Einrichtung. Auch Ökologie genießt bei dem Pädagogen mit dem grünen Daumen hohe Priorität.



Für die Theodor-Heuss-Realschule (THR) beginnt das neue Schuljahr mit vielen neuen Gesichtern. Nicht nur die Fünftklässler müssen sich neu orientieren, das Leben am Campus und neue Gepflogenheiten kennenlernen. Nachdem Schulleiterin Claudia Heßeler durch einen Stellenwechsel die Schule verließ und der langjährige stellvertretende Schulleiter Ewald Auel in den Ruhestand ging, startete die THR mit einer neuen Leitung ins neue Schuljahr. Thorsten Bottin übernahm am 26. Juli das Ruder der THR.

Schulleiter lobt Lernklima an der THR

Schon in den Sommerferien traf sich Bottin mit Auel in der Schule, um die Arbeit aufzunehmen. Der in Adenau geborene, in Bad Münstereifel aufgewachsene und nun in Alfter lebende 45-Jährige bringt eine Menge Erfahrungen aus Schulzentren in Köln-Porz-Zündorf und Sankt Augustin-Niederpleis mit. Seine Fachschwerpunkte als Lehrer sind Physik und Erdkunde. Vor allem ein angenehmes Lernklima wünscht sich der Familienvater für die Kinder und Jugendlichen an der Realschule. „Genau das habe ich in Meckenheim so vorgefunden“, stellte Bottin kurz nach Schulbeginn fest.

Im Kollegium seien er und der ebenfalls zum neuen Schuljahr an die THR gewechselte neue stellvertretende Schulleiter Kelubia Ekoemeye sehr freundlich und hilfsbereit aufgenommen worden, fand Bottin. „Diese Atmosphäre spiegelt sich auch in der Schülerschaft wider.“ Gleich in den ersten Tagen habe er sich daran beteiliget, zusammen mit den Campuskollegen Turnhallenzeiten für die vom Hochwasser betroffenen Grundschulen zur Verfügung zu stellen.

Mint-Fächer im Fokus

Privat pflegt Bottin einen großen, in Nutz- und Blumenbereiche sowie Wiese aufgeteilten Garten. „Mir ist es wichtig, dass Kinder wissen, woher ihr Gemüse kommt“, sagte Bottin. Grundsätzlich wünschte er sich, organisatorische Arbeitsabläufe zu vereinfachen, damit mehr Zeit für die Schüler bleibe. Außerdem möchte er in Zusammenhang mit dem Projekt „Schule der Zukunft“ den Mint-Bereich an der THR stärker ausbauen und damit Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik stärken.