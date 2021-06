Zum achten Mal : Norbert Röttgen erneut für Bundestagsmandat nominiert

Update Meckenheim Ein deutliches Ergebnis fuhr Norbert Röttgen bei seiner Wahl zum Bundestagskandidaten ein. Erneut nominierte die CDU ihn als Direktkandidaten für den Wahlkreis 98. Mit einer kämpferischen Rede stieg er direkt in den Wahlkampf ein.

Ein deutliches Votum fuhr Bundestagsabgeordneter Norbert Röttgen am Samstag bei seiner erneuten Nominierung als Bundestagskandidat in Meckenheims „guter Stube“, der Jungholzhalle, ein. Mit satten 96,6 Prozent erhielt der Königswinterer starken Rückenwind aus seiner Partei für den kommenden Bundestagswahlkampf. 85 von 88 CDU-Mitgliedern stimmten für den einzigen Bewerber, drei gegen ihn.

Es war die letzte bundesweite CDU-Direktkandidatenwahl für die Bundestagswahl am 26. September und eine der ersten Präsenzveranstaltungen nach dem Lockdown. Und so war die Nominierung für Röttgen auch schon der Einstieg in den Wahlkampf. Entsprechend kämpferisch war seine Bewerbungsrede.