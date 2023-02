NRW-Stiftung gibt Förderzusage : Obere Mühle in Meckenheim läuft wieder – Verein lädt zu Führungen ein

Mühlenmuseum öffnet wieder

Der nächste feste Termin für Besucher in der Oberen Mühle in Meckenheim ist der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, 29. Mai. Von 11 bis 17 Uhr gibt es dann Führungen in Kleingruppen zur Geschichte der Mühle und Vorführungen zur Mühlentechnik aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Im Sommer soll die Mühle auch wieder an Wochenenden geöffnet sein. Anfragen für Gruppenführungen nach Absprache nimmt der Vereinsvorsitzende Christian Westphal entgegen unter ☏ 02225/9009440 oder per E-Mail an christian.westphal@pro-obere-muehle.de. lex