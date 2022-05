Altendorfer Bach : Parteien planen gemeinsame Säuberung des Baches

MECKENHEIM Politiker wollen am 25. Mai Müll aus dem Altendorfer Bach holen. Auch die Bürger sind zur Mithilfe eingeladen.

Die Begehung eines Teils des Altendorfer Baches, zu der zwei Flutopfer am vergangenen Samstag eingeladen hatten (der GA berichtete), hat nun konkrete Auswirkungen. Als „einen ersten Schritt“ laden die Bürger für Meckenheim (BfM) und die SPD Bürger und Stadt zu einem Ortstermin nach Altendorf ein: am Mittwoch, 25. Mai, um 15 Uhr.

Reifen, Asbestteile und viel Plastik liegen im Bach

Laut der Pressemitteilung sei man bislang der festen Überzeugung gewesen, dass es am Altendorfer Bach wohl nicht so schlimm aussehe. „Denn uns wurde ja im Rat durch die Verwaltung und die Firma Hydrotec bescheinigt, dass es bis auf kleine Probleme nichts Herausragendes an Verschmutzungen oder Ähnliches gebe“, so Stefan Pohl. Stattdessen sei man bereits kurz nach dem Einstieg auf viel Müll wie Reifen, Asbestteile und viel Plastik gestoßen.