Kult-Wette aus „Wetten, dass?“ : Meckenheimer spielte „Pömpeldart“ in ARD-Sendung

Gerhard Donie bei der Generalprobe für seinen Auftritt in der ARD-Sendung „2021 – das Quiz“. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Mit seinem „Pömpeldart“ hat Gerhard Donie bereits Kult-Status. Nun ist der Meckenheimer in der ARD-Sendung „2021 – das Quiz“ aufgetreten. Der Anlass war ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wurde.

Er hat es wieder getan. Aktionskünstler Gerhard Donie hat Pömpel auf die Rücken mutiger Freiwilliger geworfen – in der Hoffnung, dass die Gummisaugglocken, die für gewöhnlich bei Verstopfungen im Haushalt zum Einsatz kommen, haften bleiben. Zu sehen war das am Dienstagabend in der ARD-Sendung „2021 – Das Quiz“ mit Frank Plasberg. Zwar reichte es nicht ganz für die angepeilte Zielmarke von 20 Pömpeln. Dennoch sei es ein großer Spaß gewesen, berichtet der 64-jährige Donie, der in Meckenheim-Altendorf wohnt.

Pömpeldart in einem Jahresrückblick, wie kam es dazu? In der Quizsendung ging es auch um „Wetten, dass..?“. Die Sendung feierte in diesem Jahr mit einer einmaligen Neuauflage ihren 40. Geburtstag. Bei Plasberg zu Gast waren deswegen „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner und eben Gerhard Donie. Im Jahr 2007 hatten elf Millionen Fernsehzuschauer verfolgt, wie Donie bei „Wetten, dass..?“ seine Pömpeldart-Wette gewann.

Kompliment von Frank Elstner

Es sei eine Kult-Wette, meint Donie. Darum sei die Redaktion der Quizsendung wohl auf ihn gekommen. Begonnen hatte alles damit, dass Donie einst Pömpel zum Jonglieren entdeckte. Später kam er auf Pömpeldart, also das Werfen auf eine Zielscheibe. Auf die Idee, auf menschliche Ziele zu werfen, sei er in der Folge gekommen, erläutert er. Zehn Männer hielten in der ARD-Sendung nun ihre Rücken hin. „Zwei aus dem Jahr 2007 waren noch dabei“, so Donie.

Obgleich er beim Jahresrückblicksquiz seine Wette nicht gewann, ist Donie sehr zufrieden mit dem Auftritt. „Mit dem Kompliment von Herrn Elstner hinter den Kulissen, es sei eine tolle Wette, fühlte ich mich dann endgültig geadelt“, sagt er. Und womit er gar nicht gerechnet hatte: Elstner habe ihn wiedererkannt. Als Butler „Enno von Schwerin“ agierte Donie Anfang der 1990er-Jahre neben Karl Dall in der Sendung „Koffer Hoffer“, die von Frank Elstner entwickelt worden war.

Donie hat sich „Pömpeldart“ schützen lassen

Mit seinen Pömpeln ist Donie schon in Fernsehsendungen in China, Japan, Spanien, Großbritannien und Italien aufgetreten. Mit 15 Pömpeltreffern innerhalb einer Minute hält er einen offiziellen, im Guinness-Buch stehenden Weltrekord. Um gut zu pömpeln, müsse man „von oben in den gestreckten Arm werfen“, erläutert Donie, und der Pömpel müsse sich um 360 Grad drehen.

Den Begriff Pömpeldart hat er sich übrigens markenrechtlich schützen lassen. Er wolle damit aber nichts verhindern. „Ich habe eher das Interesse, dass es gespielt wird“, so Donie. Und vielleicht stelle er es irgendwann einmal als richtiges Spiel her.