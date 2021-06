Großeinsatz und Festnahme : Mann soll Frau und Kind in Meckenheim entführt haben

Mann soll Frau und Kind in Meckenheim entführt haben

Meckenheim/Ratingen Einen Großeinsatz wegen einer mutmaßlichen Entführung hat es am Donnerstag in Meckenheim gegeben. Zwar wurde ein Verdächtiger festgenommen, die mutmaßlich Entführten wurden aber noch nicht gefunden.

Einen Großeinsatz der Bonner Polizei hat es am Donnerstag in Meckenheim gegeben – nach Informationen des General-Anzeigers konkret im Stadtteil Lüftelberg. Nach Angaben der Polizei soll ein 39-Jähriger seine von ihm getrennt lebende 34-jährige Ehefrau und den gemeinsamen dreijährigen Sohn gegen deren Willen in ein Auto gezogen haben und mit ihnen weggefahren sein.