„Unhygienischer Schandfleck“ Meckenheims wohl dreckigster Briefkasten: So reagiert die Post

Meckenheim · Taubenkot macht das Einwerfen von Postsendungen am Neuen Markt alles andere als einladend. Ein DHL-Kunde hatte jetzt die Nase voll und wandte sich an den GA. Was der Konzern dazu sagt, und warum die Vögel in Meckenheim ein Politikum sind.

17.09.2024 , 18:03 Uhr

Der Briefkasten am Neuen Markt ist verdreckt durch Taubenkot. Die Frage, ob die Vögel in der Innenstadt ein Problem darstellen, wird in Meckenheim kontrovers diskutiert. Foto: Alexander C. Barth