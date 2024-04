LVR-Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement Rheinlandtaler fürs Stadtmuseum Meckenheim: So reagiert der Verein

Aus dem Programm

Das Meckenheimer Stadtmuseum, Burgstraße 5, im Herrenhaus Burg Altendorf hat regulär sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, nicht jedoch am 9. Juni Das Gebäude ist nicht barrierefrei. Der Verein Stadtmuseum und Kulturforum e.V. wurde 2001 ursprünglich als Förderverein gegründet mit dem Zweck, das kulturelle und historische Erbe Meckenheims sowie die Pflege von Kultur und Kunst zu fördern.

Der Verein bereitet gerade seine Beiträge zu den diesjährigen Kulturtagen vor. Als neues Format wird am Samstag, 8. Juni, eine historische Stadtführung angeboten. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Infopunkt Römerkanal am Niedertorkreisel, um Anmeldung bis 2. Juni unter info@stadtmuseum-meckenheim.eu wird gebeten. Am Donnerstag, 13. Juni, gibt es um 18 Uhr im Stadtmuseum einen Vortrag zum Thema Hexenverfolgung in der Region. Bei einem Bilderflohmarkt können Besucher am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr verschiedenste Bildkunstwerke erstehen, die dem Verein über die Jahre gespendet worden sind. Und am Donnerstag, 27. Juni, folgt um 18 Uhr ein Vortrag über „Richeza von Polen. Eine Rheinländerin als Verbindung zwischen Polen und Deutschland“. lex