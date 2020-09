Station für Pannenhilfe zwischen Meckenheim und Rheinbach : Radfahrern geht auf der Apfelroute die Luft nicht aus

Meckenheim/Rheinbach Am Campus Klein-Altendorf zwischen Rheinbach und Meckenheim eröffnet die erste Radservicestation an dem 124 Kilometer langen Themenradweg.

So ein Urlaub bringt nicht nur Erholung mit sich, er verschafft mitunter auch Inspiration für die Zeit zu Hause. Beispiel: Dirk Leifeld, Leiter der Caritas-Werkstätten in Düren, entdeckte während einer Auszeit in Bayern vor vier Jahren eine Radservicestation am Wegesrand: Rund um die Uhr hält diese ein praktisches Arsenal an Fahrradwerkzeug bereit. Der Anblick brachte Leifeld ins Schwärmen. Am Freitag eröffnete am zwischen Meckenheim und Rheinbach gelegenen Campus Klein-Altendorf der Universität Bonn die erste Radservicestation an der Rheinischen Apfelroute – gebaut von den Caritas-Werkstätten, die Leifeld leitet.