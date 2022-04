Radweg durch das Linksrheinische : Meckenheimer Nebenschleife der Apfelroute vorgestellt

Die Meckenheimer Nebenschleife der Rheinischen Apfelroute führt unter anderem durch die Plantagen. Foto: Stephan Faber

Meckenheim 31 Kilometer ist die Meckenheimer Nebenschleife der Apfelroute lang. Das erwartet Radlerinnen und Radler auf dem Radweg.



Rund 120 Kilometer ist die Rheinische Apfelroute lang. Der Radweg führt im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis durch die Weiten der Obst- und Gemüsefelder. Und wer dann noch nicht genug geradelt ist, kann sich an den Nebenschleifen des Radwegs versuchen. In jeder Apfelrouten-Kommune gibt es einen solchen Nebenradweg. Also auch in Meckenheim.

Im Rahmen des Blütenfests wird Meckenheimer Nebenschleife am Sonntag, 24. April, offiziell eröffnet. Der exakt 31,3 Kilometer lange Rundkurs ist aber schon ausgeschildert, also abfahrbar. Er führt durch die Stadt Meckenheim, die angrenzende Kulturlandschaft mit ihren Plantagen und den Wald. Auf gut ausgebauten Rad- und Wirtschaftswegen stoßen die Freizeitradelnden unter anderem auf die Wasserburg in Lüftelberg, das Herrenhaus Burg Altendorf oder das Jägerhäuschen im Kottenforst.

Läden und Café laden zu Zwischenstopps ein

Bei einem Pressetermin zur Nebenschleife hob Meckenheims Wirtschaftsförderin Sonja Crämer die Bedeutung der Routenführung für die lokalen Betriebe hervor. „Apfelrouten-Partner wie Hofläden, Cafés, Restaurants und Beherbergungsbetriebe sowie der gut sortierte Einzelhandel laden überall zu einem Zwischenstopp ein“, meinte sie.

Weitere Vorzüge sieht Crämer in der Anbindung an die vorhandene Infrastruktur. „Mit ihrem familienfreundlichen Charakter und der perfekten Anbindung an den ÖPNV weckt die Meckenheimer Nebenschleife große Lust auf eine genussvolle Tour durch die in den nächsten Wochen prächtig blühenden Obstplantagen“, so die Wirtschaftsförderin.

Hans-Peter Eckart, Sprecher der Ortsgruppe Meckenheim des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), sieht in der sehr flachen Routenführung einen Vorteil für alle Altersgruppen. „Ob Familien mit kleinen Kindern oder Seniorinnen und Senioren im hohen Alter. Auf dieser Schleife kommen alle auf ihre Kosten“, sagte er. Luana Schüller vom Verein Rhein-Voreifel Touristik verwies noch auf die neue Beschilderung. „Den Weg über die Meckenheimer Schleife weisen Schilder mit dem Apfelrouten-Logo im orangefarbenen Design“, sagte sie. Mit allen anderen Nebenrouten ist die rheinische Apfelroute auch im Internet zu finden.