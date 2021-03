Coronavirus im Rhein-Sieg-Kreis : Neue Hoffnung für ein Impfzentrum in Meckenheim

Neue Hoffnung für ein Impfzentrum in Meckenheim

Swisttal-Heimerzheim Ein neuer Erlass des Landes NRW gibt Hoffnung auf ein zweites Impfzentrum im Rhein-Sieg-Kreis. Die linksrheinischen Bürgermeister fordern dieses schon länger am Standort Meckenheim.

Ein zweites Impfzentrum im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis könnte nun doch im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadt Meckenheim an der Straße Ruhrfeld entstehen. Wie Landrat Sebastian Schuster am Montagmittag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, könnte es theoretisch ab 1. April eingerichtet werden.

Anlass der Konferenz war ein Treffen mit den sechs linksrheinischen Bürgermeistern und Regierungspräsidentin Gisela Walsken von der Bezirksregierung Köln in der Burg Heimerzheim. Schuster beruft sich dabei auf einen aktuellen Erlass der Landesregierung, der er laut eigener Aussage erst am Montagmorgen erhalten hatte. Demnach können Kreise ein zweites Impfzentrum einrichten, wenn das erste an seine Kapazitätsgrenzen stößt.