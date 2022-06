Hochwasservorsorge : Rhein-Sieg-Kreis plant Gewässerbegehung

Rhein-Sieg-Kreis Die Untere Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises möchte Gewässer in den Kreiskommunen begehen. Bei der Reihenfolge gibt es eine Priorisierungsliste.

Der Rhein-Sieg-Kreis plant bei der Hochwasservorsorge eine Gewässerbegehung. Im Fokus stehen dabei Gewässerabschnitte in den besiedelten Bereichen, weil hier das größte Schadenspotenzial bestehe, teilt der Kreis in einer Presseinformation mit.

Begehung, keine Gewässerschau

Wie Antonius Nolden, Pressesprecher des Rhein-Sieg-Kreises, auf Nachfrage erklärte, handelt es sich dabei nicht um die beispielsweise in Meckenheim geforderte Gewässerschau. Eine solche Gewässerschau sei ein rechtlicher Begriff und an ein vorgegebenes Prozedere geknüpft. Dazu gehöre die Beteiligung der Öffentlichkeit wie der Presse. Die nun vorgesehene Begehung der Gewässer habe dagegen vor allem Bereiche im Blick, die an oder auf privaten Grundstücken verlaufen. Federführend ist die Untere Wasserbehörde im Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises. Sie beurteilt, wo Schadenspotenziale vorliegen. Dabei handele es sich meist um Veränderungen, die private Anlieger vorgenommen haben wie Mauern, Terrassen, Komposthaufen oder Gartenhäuschen an Gewässern. Bei der Begehung sollen darunter mögliche Missstände erfasst werden. Selbstverständlich würden Grundeigentümer rechtzeitig über die Begehung informiert. „In den meisten Fällen sind die Anliegenden einsichtig und beseitigen die Missstände selber“, so Kreis-Umweltdezernent Christoph Schwarz.