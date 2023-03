Bio Innovation Park Rheinland will CO2-Zertifizierung anbieten Mit Spezialholz aus dem Rheinland den Klima-Fußabdruck verringern

Neue Reportpflicht

Ab 2024 gilt EU-weit eine neue CO 2 -Reportpflicht für Unternehmen. Diese ersetzt eine frühere Richtlinie aus dem Jahr 2014. Firmen müssen ab dem nächsten Jahr die Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und das Klima offenlegen. Auch die Kriterien sind angepasst worden, sodass statt vormals rund 500 Unternehmen in Deutschland Schätzungen zufolge etwa 15.000 von den neuen Vorgaben betroffen sind. Schon in diesem Jahr müssen sich Unternehmen darauf vorbereiten.