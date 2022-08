Neues Veranstaltungsformat : Rock-Premiere auf Burg Lüftelberg schreit nach Fortsetzung

Das erste große Rockkonzert auf Burg Lüftelberg wusste zu überzeugen. Hier heizt die Band Riccochet den Besuchern ein. Foto: Petra Reuter

Lüftelberg Die Planungen war schwierig, und beim ersten Konzerttag am Samstag fiel die Kühlung für die Getränke aus. Veranstalter Carl-Hubertus von Jordans zieht trotzdem eine positive erste Bilanz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Eine Premiere mit rund 200 Gästen und vollem musikalischen Erfolg hat Burgherr Carl-Hubertus von Jordans am Samstag mit dem ersten großen Rockkonzert auf Burg Lüftelberg erlebt. Die Vorband Satanic Hippies spielte am Samstag in der ersten Stunde Protopostpunk aus Hagen. Anschließend füllte die Vintage-Classic-Rockband Riccochet die Bühne mit Musik und tauchte zugleich die Burg in stimmungsvolles Licht.

„Uns geht es um das Gesamtkonzept“, erklärte Peter Wendland, Kopf von Ricchochet, den künstlerischen Ansatz. Der Musiker und Lichtkünstler hatte in den Jahren zuvor unter anderem das Burgleuchten auf Schloss Burg in Solingen gestaltet. Neben der Musik begeisterten die Konzertgäste Details wie Kerzen und wechselnde, zur Musik passende Farben auf Fassade, Hof und Grün. Von Jordans zeigte sich nach dem Samstagskonzert hochzufrieden: „Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.“

Am ersten Tag fiel die Kühlung aus

Im zweiten Konzertteil hörten die Gäste an beiden Tagen Riccochet mit eigenen Kompositionen aus Klassik und Rock, gespielt mit alten Instrumenten wie einer Hammond-Orgel und Fender-Gitarren. Bei der ganzen Sache gab es ein Ärgernis: Ausgerechnet am ersten Abend war die Kühlung der Kaltgetränke durch unglückliche Umstände ausgefallen. „Das Problem haben wir aber gelöst“, sicherte der Burgherr vor dem Konzert am Sonntag. Als Vorband spielte an diesem Abend die Band Keirish Finest Celtic Musik und Irish Rock.