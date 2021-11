Meckenheimer schildert seine Erlebnisse : Betrunkener lehnt Maske ab und greift Fahrgast in der S23 an

Betrunkener lehnt Maske ab und greift Fahrgast in der S23 an

Patrick Grunwald wurde in eine Pöbelei in der S23 verwickelt, weil er einem Betrunkenen eine Maske angeboten hat. Foto: Sören Becker

Meckenheim Ein Meckenheimer fuhr mit der S23 nach Hause. Als er einem maskenlosen Mitreisenden eine FFP2-Maske anbietet, wird dieser gewalttätig.

Grunwald war auf dem Heimweg von seiner Arbeit als Hilfskraft in der Kölner Uniklinik, als ein Mann ohne Maske in den Wagen der S23 kam, in dem auch Grunwald saß. Sowieso schon eine unangenehme Situation für den 27-jährigen Meckenheimer. Er leidet unter dem Asperger Syndrom. Dabei handelt es sich um ein Krankheitsbild im autistischen Spektrum, das Schwierigkeiten bei der Interpretation von Gefühlen, Mimik und Gestik verursacht. Grunwald hat deshalb oft das Gefühl, angestarrt zu werden, wenn er in der Öffentlichkeit ist. „Zudem verspüre ich einen starken Drang nach Ordnung. Vielleicht habe ich deswegen als einziger eingegriffen“, berichtet er weiter.