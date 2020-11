Verkehr in Meckenheim rollt bald wieder reibungslos : Sanierung der Bonner Straße auf der Zielgeraden

Meckenheim Ende kommender Woche soll der Verkehr in Meckenheim wieder reibungslos rollen. Die Bauarbeiten auf der Bonner Straße kosten 1,8 Millionen Euro. Altlasten im Untergrund verteuern die Sanierung.

Die Bauarbeiten auf der Bonner Straße in Meckenheim biegen auf die Zielgerade ein. Nach aktueller Planung soll der Verkehr rund um den Niedertorkreisel am Ende der Hauptstraße bis zur Ampelkreuzung auf der Bonner Straße am Freitag, 27. November, wieder rollen. Schon vor einigen Wochen entspannte die Stadt die Stausituation auf der Rheinbacher Landstraße, indem sie den Verkehrsabfluss aus Richtung Bahnhof über die Bahnhofstraße in Richtung Klosterstraße trotz anhaltender Bauarbeiten ermöglichte.