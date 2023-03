Hallenfreizeitbad Meckenheim Sauna im Meckenheimer Bad öffnet wieder

Die Betriebszeiten für die Sauna gelten in den und abseits der Ferien. Für das Schwimmbad gelten in den Osterferien von Montag, 3. April, bis Samstag, 15. April, veränderte Öffnungszeiten. Am Montag ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Von Dienstag bis Freitag ist von 10 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 Uhr bis 16.30 Uhr. Karfreitag, 7. April, sowie Ostermontag, 10. April, bleiben sowohl das Hallenbad als auch die Sauna geschlossen.