Einsparung durch Schließung Förderverein bezweifelt Angaben der Stadt zu Sauna-Kosten in Meckenheim

Nach dem Jahreswechsel wird die Sauna im Meckenheimer Hallenfreizeitbad geschlossen sein – zum ersten Mal seit der Eröffnung des Bades im Jahr 1981 dauerhaft. So hat es der Rat am 13. Dezember mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Die Stadt spare so eine Menge Geld, das dringend anderweitig benötigt werde, so die Begründung. Aus den Reihen derer, die für den Erhalt des Angebotes streiten, heißt es jedoch, diese Argumentation beruhe auf falschen Annahmen. Gegner und Befürworter der Schließung werfen sich gegenseitig vor, nicht richtig zu rechnen.