Folgenreicher Beschluss Überraschende Wendung im Meckenheimer Saunastreit

Überraschend hat der Meckenheimer Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres am Mittwochabend beschlossen, die Sauna im Hallenfreizeitbad zu schließen. Die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP, UWG und BfM stimmten dafür und isolierten damit die CDU, die als einzige erneut für den Erhalt der Sauna votierte, wobei sich ein CDU-Ratsmitglied enthielt. So kam eine deutliche Mehrheit von 23 Stimmen für die Schließung zustande, bei 16 Stimmen für den Erhalt. Der Beschluss ist für die Stadtverwaltung bindend zum 31. Dezember, also darf die Sauna im neuen Jahr nicht mehr geöffnet werden.