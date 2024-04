Kommentar Schade, wenn Eltern bei der Schulform keine freie Wahl haben

Ortsfremde Schüler sollen Meckenheimer Kindern und Jugendlichen nicht die Plätze an den weiterführenden Schulen wegnehmen: Nach dieser Maßgabe hat die Kommunalpolitik einen Beschluss gefasst, der einigen Eltern in Rheinbach und anderen Nachbargemeinden nicht gefallen wird. Denn unter Verweis auf eine Bestimmung des NRW-Schulgesetzes sollen zumindest Gymnasium und Hauptschule Anmeldungen für das kommende Schuljahr ablehnen dürfen, wenn die Kinder nicht in Meckenheim wohnen und einheimische Familien dadurch in die Röhre gucken würden.