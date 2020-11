44-Jähriger getötet : So reagieren Anwohner nach dem Schusswechsel in Meckenheim

Ein Polizist betrachtet ein Loch in einer Fensterscheibe eines Wohnhauses. Foto: dpa/Oliver Berg

Update Meckenheim In Meckenheim hat sich am Sonntagabend ein 44-jähriger Mann einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem er getötet wurde. Der Mann hatte zuvor auf offener Straße um sich geschossen. Ein Polizist aus Bonn wurde bei dem Großeinsatz schwer verletzt.

Über drei Straßen erstreckt sich der Tatort: Am späten Sonntagabend schoss ein Mann in Meckenheim mit einer Waffe mehrmals um sich, verletzte einen Polizisten schwer und wurde im Schusswechsel getötet. Bei dem Schützen handelt es sich nach GA-Informationen um einen 44-jährigen Mann aus dem Raum Meckenheim.

Gegen 21 Uhr hatten Anwohner zunächst Schüsse im Bereich des Frankenwegs und der Tombergstraße in der Nähe der Meckenheimer Altstadt gemeldet. Ein Mann sei dort auf der Straße unterwegs und würde um sich schießen, so die Anrufer. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Tatort aus. Der 44-Jährige schoss auf die ankommenden Polizisten, dabei wurde ein Beamter der Bonner Polizei durch eine Kugel an der Hand schwer verletzt. Der 60-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Schütze lief weiter durch die Straßen und schoss mehrfach auf Hausfassaden, Fenster und Autos, bis er sich schlussendlich in der Josef-Kreuser-Straße in einem Hauseingang verschanzte. „Die Lage war brenzlig für uns“, so Robert Scholten, Sprecher der Bonner Polizei, am Montag zum GA. „Es war dunkel, der Tatort erst auf offener Straße und dann auf einem Privatgrundstück. Unser Ziel war es, dass der Schütze in kein Haus eindringt und nicht entkommt.“

Nach GA-Informationen versuchten die Beamten, mit dem 44-Jährigen Kontakt aufzunehmen. Der Schütze soll daraufhin gegen 22.45 Uhr erneut auf die Polizisten geschossen haben, die die Schüsse erwiderten. Der 44-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Polizei, die mit schwer bewaffneten Spezialkräften aus Köln vor Ort war, sperrte den Bereich weiträumig ab. Zwischen dem Frankenweg und der Josef-Kreuser-Straße finden sich an Autos und Häusern zahlreiche Einschusslöcher. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde kein Passant oder Anwohner verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, soll der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Eine Obduktion soll nun unter anderem klären, ob der Mann an Kugeln der Polizei starb oder ob er sich selbst tötete.

Schießerei in Meckenheim: Anwohner fassungslos über die Ereignisse

Am Montagmorgen herrschte unter den Anwohnern der gutbürgerlichen Wohngegend weiterhin Fassungslosigkeit über die Geschehnisse der Nacht. Eine 60-jährige Anwohnerin des Grünen Wegs berichtete dem GA, dass sie gerade den „Tatort“ im Fernsehen gesehen habe, als sie gegen 21 Uhr Schüsse hörte. Ihr Hund habe zu bellen begonnen, im ersten Moment habe sie gedacht, es handle sich um Böller. „Dann sah ich Blaulicht auf der Straße“, sagte sie weiter. Als sie vom Balkon auf die Straße geschaut habe, habe sie den verletzten Polizisten auf der Straße liegen sehen. Später sei dann das SEK angefahren. „Das ist alles so unwirklich, das kennt man sonst nur aus dem Fernsehen“, sagte die 60-Jährige.

Sie habe versucht, sich zu beruhigen, hätte aber irgendwann mit dem Hund Gassi gehen müssen. Gegen 23.45 Uhr habe sie dann zwei Polizisten gesehen, die zu ihrem Auto zurückgekommen seien. Sie sei dann aus dem Haus gegangen und habe gefragt, ob sie noch Angst haben müsse, wenn sie ein paar Hundert Meter mit dem Hund gehe. Ein Polizist habe dann geantwortet: „Der macht nichts mehr.“ Auch am Tag danach poche ihr noch das Herz. „Das muss man erstmal verarbeiten“, so die 60-Jährige. Es tue gut, darüber zu sprechen.

Noch unmittelbarer hat Gudrun Tiesler, die in der Josef-Kreuser-Straße wohnt, den Vorfall erlebt. Auch sie habe gegen 21 Uhr die Schüsse gehört. Ein paar Sekunden später habe ein Nachbar an der Haustür geklopft und geklingelt, der mit seinem Hund unterwegs gewesen sei. Er habe geschrien, dass er hinein wolle, weil ein Verrückter schieße und eine Waffe auf ihn gerichtet habe. Sie hätten direkt die Polizei alarmiert, als dann erneut Schüsse fielen, wodurch das Küchenfenster von Tiesler zerstört wurde. „Wir haben uns dann im Wohnzimmer verbarrikadiert, weil wir realisierten, dass der Schütze noch in der Nähe ist“, berichtete sie. Bis 3 Uhr nachts sei Polizei vor Ort gewesen. Sie habe nicht geschlafen, so Tiesler. „Das ist wie ein schlechter Film, mir schlottern die Knie“.

Erleichterung im Seniorenheim

Ein Stück weit erleichtert sind die Verantwortlichen des in der Nähe gelegenen Seniorenheims. Nach Angaben von Pressesprecher Christoph Leiden haben von den mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohnern nur drei die Geschehnisse in der Nacht mitbekommen. Der Rest habe die Schießerei verschlafen. Dennoch sei das am Montag Gesprächsthema gewesen. Man sei heilfroh, dass der Täter dem Seniorenheim nicht nähergekommen sei, so Leiden.

Ein 50-Jähriger und seine Familie gehörten zu den ersten Menschen, die Zeugen wurden. Sie hätten in ihrem Haus am Frankenweg einen Knall gehört und zunächst gedacht, ein Einbrecher sei am Werk, sagte der 50-Jährige. Als sie draußen nachgesehen hätten, hätten sie gesehen, dass ein Gartentisch vor dem Haus umgeschmissen und kaputtgetreten worden sei. Der Täter sei dann weggelaufen, wobei er nach Aussage des 50-Jährigen ein Messer verloren haben soll. Dann habe der Mann begonnen zu schießen. Der Täter sei ihnen übrigens bekannt, so der 50-Jährige. Der Mann habe in der Nachbarschaft gewohnt und sei zuvor nicht auffällig gewesen.

Schießerei in Meckenheim: Hintergründe der Tat sind weiter völlig unklar

Die Polizei hat Anwohnern bereits Gesprächsangebote über das Geschehene gemacht. Eine 44-Jährige aus der Josef-Kreuser-Straße wird das sicher annehmen. Wie sie dem GA am Telefon sagte, arbeite sie im Krankenhaus. Sie habe schon viel erlebt, aber das sei zu viel gewesen. Noch dazu kommt, dass ihr Auto weg sei. Der Fiat gehört zu den Fahrzeugen, die die Polizei sichergestellt hat.

„Es ist komisch, dass hier Einsatzkräfte mit Schutzweste und Maschinengewehr entlang gelaufen sind“, berichtete Anwohnerin Brigitte Jordan dem GA über den Polizeieinsatz. Zuvor hatten sie und ihr Mann ein Geräusch wahrgenommen, das sie entfernt an Feuerwerkskörper erinnerte. „Dann hörte sich das aber doch an wie Schüsse. Wenig später war alles schon dicht.“

Ein Lob für die Beamten kommt von einer 76-jährigen Anwohnerin des Frankenwegs. Sie habe am Sonntagabend und am Montagmorgen mit der Polizei telefoniert. Beide Gespräche seien sehr freundlich gewesen. Die Situation beschreibt sie mit Zuständen „wie im Wilden Westen“.

Die Polizei stellte insgesamt fünf getroffene Fahrzeuge, darunter einen Streifenwagen, sicher. Sowohl die Autos als auch die Einschusslöcher an den Häuserfassaden werden von der Kölner Polizei untersucht. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar. Die Polizei prüft derzeit, ob der 44-Jährige weitere Waffen bei sich hatte.