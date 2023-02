zzz : Schottergärten: Positive Anreize wirken besser

Um Schottergärten in Kommunen der Region (hier: Meckenheim) zu begrünen, ist ein Wettbewerb keine schlechte Idee, findet unser Autor. Foto: Matthias Kehrein

Meinung Meckenheim Es ist eine gute Idee, den Meckenheimer Schottergärten mithilfe eines Begrünungswettbewerbs zu Leibe zu rücken, meint GA-Redakteur Alexander C. Barth.

Es ist beruhigend zu sehen, dass Kommunen in der Region das Thema Klima- und Umweltschutz ernster nehmen als noch vor einigen Jahren. Das zeigt sich in der Politik ebenso wie in Verwaltungskreisen. Beunruhigen kann es, mitzuverfolgen, wie finanzielle Not und personelle Engpässe immer wieder dazu führen, dass eigentlich wichtige Anliegen zu kurz kommen oder gänzlich aufgeschoben werden. Da braucht es manchmal kreative Ansätze, wie aktuell die Städte Bornheim und Meckenheim bestätigen können.

Moralische Peitschenhiebe wirken nicht

Besonders anschaulich ist das Beispiel der „Gärten des Grauens“, wie die Schotterpisten vor leider nicht wenigen Privathäusern in einer gleichnamigen Facebookgruppe genannt werden. Manche der dort fotografisch dokumentierten Negativbeispiele haben in der Tat den Charme einer Industriebrache. Nichtsdestotrotz sind viele dieser sterilen Flächen vielleicht moralisch anstößig, aber völlig legal. In der Kommunalpolitik ist bisweilen die Meinung zu hören, man müsse den jeweiligen Besitzern ein schlechtes Gewissen machen. Ob eine solche psychologische Peitsche wirklich Erfolg verspricht, darf bezweifelt werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Alltagserfahrung zum Beispiel aus Betrieben legen nahe, dass das Zuckerbrot zuverlässiger motiviert.