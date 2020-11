Schüsse gefallen : Ein Toter bei Großeinsatz der Polizei in Meckenheim

Meckenheim In Meckenheim ist es am Sonntagabend zu einem Schusswechsel zwischen einem Mann und der Polizei gekommen. Der Mann wurde dabei getötet, ein Polizist beim Einsatz schwer verletzt.

Ein Mann ist am Sonntagabend in Meckenheim getötet worden. Das bestätigte die Polizei in der Nacht zu Montag noch am Tatort. Gegen 21 Uhr meldeten Anwohner zunächst Schüsse im Bereich des Frankenwegs und der Tombergstraße in der Nähe der Altstadt. Ein Mann sei dort auf der Straße unterwegs und würde um sich schießen, so die Anrufer. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Tatort aus. Noch während des Einsatzes verlagerte sich das Geschehen dann in die Josef-Kreuser-Straße.