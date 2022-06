Sanierung nach der Flut : Schützenhaus in Meckenheim ist fast fertig

Meckenheim Nach der Flut 2021 war die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Meckenheim so gut wie ruiniert. Dank Fördermitteln und Spenden hat sich die Lage deutlich verbessert. Die Sanierung des Schützenhauses ist fast fertig.

Das, was die Meckenheimer Schützen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 erlebten, gleicht ein wenig dem Mythos von Phönix aus der Asche: Die altehrwürdige Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Meckenheim war quasi ruiniert, nachdem die vom Starkregen angeschwollene Swist kniehoch in der Schützenhalle gestanden und vor allem die Schießstände im Keller geflutet hatte. Der Schaden betrug mehr als 600.000 Euro ohne Berücksichtigung der Steuer, schätzt Präsident Matthias Klemmer: „Ohne Fördermittel und Spenden wären wir damals am Ende gewesen.“

Hilfe von der Kölner Bezirksregierung

Nicht ohne einen gewissen Stolz zeigte Michael Hilbig, Geschäftsführer und Schießmeister der Meckenheimer Schützen, den Lions-Club-Vertretern das frisch verputzte Herzstück des Vereins: den Schießstand. Nachdem hier am 14. Juli 2021 rund 1,70 Meter hoch das Wasser gestanden hatte, musste alles raus und die komplette Anlage inklusive der aufwendigen Elektronik neu gemacht werden. Allein hier lagen die Kosten für die Erneuerung der zehn Schießbahnen bei rund 70.000 Euro, so Hilbig. Präsident Klemmer geht davon aus: „Ab Oktober können wir hier wieder schießen.“

Vereine können Halle ab September wieder mieten

Dank der öffentlichen Fördermittel ist auch die Sanierung der gerade für das Meckenheimer Vereinsleben so wichtigen Schützenhalle weit gediehen: Der Boden ist mittlerweile komplett neu gefliest, wie auch nagelneue sanitären Einrichtungen verbaut sind, und zwar in der kompletten Anlage. Schützen-Vorstand Ferdi Klick, zuständig für die Vermietung der Halle, hat daher eine erfreuliche Botschaft: „Ab September können Vereine und Veranstalter unsere Halle wieder mieten.“ Interessenten können sich melden unter der Telefonnummer 02225/6629.

Die Summe schreckt kaum einen bei den Schützen, denn dort ist man dank der Sanierungsfortschritte bis in die Haarspitzen motiviert. Denn wenn die Flut etwas Positives hatte: „Wir bekommen jetzt eine komplett sanierte und modernisierte Anlage“, freut sich Klick. Zudem ist die jetzt auch behindertengerecht nutzbar, ergänzt Geschäftsführer Hilbig und zeigt auf die neuen Rollstuhlrampen am Eingang zur Schützenhalle. Was Hilbig zudem noch in Hochstimmung versetzt: „Wir haben im Zuge der Sanierung zehn neue Mitglieder gewonnen.“ Alles Handwerker, die kurzerhand bei den Schützen eingetreten sind.