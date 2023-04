Berufsberatung in Meckenheim Schule trifft Handwerk zum Eignungstest am Campus

„Ein tolles Gefühl“ sei es in jedem Fall, mit dem besten Ergebnis nach Hause zu gehen, sagte sie. Ihren Berufswunsch beeinflusste das ihrer Meinung nach aber kaum. Nicole wollte gerne in der Pferdeklinik am Kottenforst arbeiten. In welcher Position sie das tun möchte oder kann, stand für sie noch nicht ganz fest. Zuerst wollte sie dort gerne ein Praktikum absolvieren, um herauszufinden, was für sie das Richtige ist. Das gute Testergebnis sei dafür eine willkommene Unterstützung. Immerhin könne man damit seine guten Kenntnisse in vielen für das Berufsleben wichtigen Bereichen nachweisen, fand die Jugendliche.