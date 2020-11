Meckenheim In Meckenheim soll es laut Angaben der Polizei am Sonntagabend zu einer Schussabgabe gekommen sein. Anwohner hatten von Schüssen berichtet.

In Meckenheim ist es am Sonntagabend zu einer Schussabgabe gekommen. Das teilte die Polizei in Bonn am Sonntag mit. Details zum Einsatz, zu mutmaßlichen Tätern und Opfern waren zunächst nicht bekannt.