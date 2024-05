Eingedrungenes Regenwasser Wann öffnet das Meckenheimer Schwimmbad wieder?

Zum Schaden am Hallenfreizeitbad in Meckenheim liegen nun erste Erkenntnisse vor. Wie berichtet, hatte die Stadt das Hallenbad am 17. Mai bis auf Weiteres schließen lassen, nachdem durch das offenbar undichte Dach an mehreren Stellen Wasser ins Gebäude eingedrungen war. Aus Sicherheitsgründen, weil die Feuchtigkeit etwa Kurzschlüsse auslösen könnte, sah sich die Verwaltung gezwungen, den Betrieb vollständig stillzulegen. Auf GA-Anfrage teilte Stadtsprecherin Marion Lübbehüsen nun mit, die beauftragten Fachleute hätten sich inzwischen ein Bild von der Ursache gemacht.