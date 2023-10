Bürgermeister beschwören Frieden und Freiheit in Europa Wie sich Meckenheim und Le-Mée-sur-Saine die Treue halten

Die Partnerschaft mit Le Mée-sur-Seine beschloss der Rat der Stadt Meckenheim am 30. Juni 1988. Im Oktober desselben Jahres wurde der Beginn der freundschaftlichen Beziehung zunächst in Meckenheim und dann in Le Mée gefeiert. Als Ausdruck der Verbundenheit benannten beide Städte einen öffentlich Ort um, seitdem gibt es den Le-Mée-Platz in Meckenheim und in Le Mée den Parc de Meckenheim.