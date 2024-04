Bücherflohmarkt am 23. April So heißt der neue Bücherei-Förderverein in Meckenheim

Wann genau die neue Bücherei öffnen wird, ist noch unklar. Nach Aussage der Gemeinde Alfter peilen die beiden Kommunen derzeit den Sommer an. In jedem Fall will der neue Förderverein zum Welttag des Buches am Dienstag, 23. April, mit einem ersten Event an den Start gehen: Von 15.30 bis 17.30 Uhr laden die „Lesezeichen“ zu einem Bücherflohmarkt vor den Türen der Büchereizweigstelle an der Adolf-Kolping-Straße 4 ein. Wer die Reihen des Fördervereins stärken möchte, bekommt Mitgliedsanträge bei der Infothek im Foyer des Rathauses oder auf Anfrage per E-Mail an lese.zeichen.foerderverein@hotmail.com.