Runder Geburtstag einer Meckenheimer Persönlichkeit So blickt Peter Kohlhaas (90) auf die Entwicklung von Meckenheim

„Die Finanzen waren früher auch nicht üppig, aber so eng wie heute war es nicht“, sagt Kohlhaas im Vergleich. Dieses Problem stelle sich aber auch in anderen Kommunen. „Ich bin der Auffassung, dass wir an der Verwaltungsspitze die richtigen Leute hatten“, sagt er über die Zeit nach seiner Pensionierung, also die 90er und frühen 2000er Jahre. Und trotz aller Krisen der letzten Jahre beantwortet er die Frage, ob er Hoffnung für die Zukunft der jüngeren Generationen habe, mit Überzeugung: „Ja!“ Dabei denkt er auch an seine eigene Familie: zwei Kinder und vier Enkel.