Steigender Betreuungsbedarf So steht es um die Kita-Baustellen in Meckenheim

Anfang Juni präsentierte die Stadt Meckenheim Pläne für den Umbau des Schulcampus: 126,3 Millionen Euro investiert die Voreifelkommune nach aktuellem Stand in die Modernisierung ihres dreigliedrigen Schulsystems. So groß dieses Bauprojekt auch sein mag, es ist nicht das einzige im Bereich Schulbildung und Kinderbetreuung. Wie berichtet, hat die Stadt gerade die fünf Grundschulen mit digitalen Tafeln, sogenannte Smartboards, ausgerüstet, was die Medienkompetenz in dieser Altersgruppe verbessern soll.